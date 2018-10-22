Классическая форма общения: Соболев ответил раскритиковавшему его наряд депутату

Москва, 22 октября. Зеленоградский депутат Андрей Горбачев раскритиковал внешний вид резидента Comedy Club и Stand up Ильи Соболева, который пришел на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале в красных кроссовках и тренировочных штанах. Комик не оставил нападки парламентария без ответа.

Стоп-кадр с передачи Горбачев выложил в социальной сети Instagram, нелестно отозвавшись о выбранном Соболевым наряде. В том числе депутат в грубой форме упрекнул костюмеров Первого канала за непрофессионализм в выборе одежды для героев шоу.

Комик не остался в стороне от развернувшегося в комментариях обсуждения, отметив, что не ожидал прочесть от парламентария «ничего умнее». Автор одноименного канала на YouTube назвал нападки Горбачева типичным проявлением общения некоторых представителей власти с народом.

«Я думаю, это классическая их форма общения с недепутатами», — цитирует его телеканал «360».

При этом Соболев подчеркнул, что критика депутата его нисколько не обидела. Комик, отвечая на вопрос о причинах выбора вызвавшего споры наряда для съемок, ограничился коротким «просто мне нравится».

Напомним, летом текущего года однофамилец Соболева Николай инсценировал нападение на самого себя. В социальной сети «ВКонтакте» он опубликовал соответствующее сообщение, заявив, что неизвестные злоумышленники атаковали его возле студии в Санкт-Петербурге. Публикация блогера вызвала бурную реакцию со стороны его подписчиков.

Однако позднее Соболев признался в обмане и попросил прощение у тех, кого заставил переживать. Как отметил блогер, инсценировка нападения на него является «первой частью огромного ролика про ложные вбросы и про дезинформацию в наше время».