Киев, 22 октября. Соглашение об ассоциации с Евросоюзом запретило украинским производителям алкогольной продукции дублировать названия европейских аналогов. Кабинет министров Украины подписал десятилетний план перехода на новые стандарты винно-коньячного рынка.

Украинские производители должны будут переименовать «коньяк» и «шампанское»

«За это время мы должны наработать аутентичное название, которое заменит украинский «коньяк» наших производителей. Финального названия еще нет, но оно должно быть равноценным», — заявил глава «Укрвинпром» Владимир Кучеренко в комментарии Obozrevatel.ru.

По словам Кучеренко, названия постараются привязать к Украине географически, как это делается во всем мире. При этом ожидается, что цены на крепкие алкогольные напитки вырастут из-за европейской акцизной политики. Для того, чтобы спрос на продукцию не упал и производители алкоголя не потеряли прибыль, процесс перехода растянется до 2026 года.

Напомним, соглашение о евроинтеграции Украины было подписано в 2014 году. Евросоюз выдвинул ряд условий для вхождения Украины в «европейскую семью». Киевский экономист Центра развития рыночной экономики Игорь Гужва считает, что соглашение об ассоциации с ЕС не стимулирует экономику Украины. ЕС использует Украину в своих корыстных целях.

Председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков назвал соглашение с ЕС кабальным для Украины. Президент Украины Петр Порошенко добровольно принял ограничительные квоты, направленные против украинского народа.

