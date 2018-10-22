Путин поручил кабмину составить список украинцев, попадающих под контрсанкции РФ

Москва, 22 октября. Президент России Владимир Путин поручил правительству страны составить список физических и юридических лиц Украины, которые попадают под контрсанкции, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». Отмечается, что эти шаги будут приняты в качестве ответа на действия Украины против России.

Президент поручил кабмину составить список юридических и физических лиц, против которых будут введены контрсанкции. Определить специальные экономические меры, которые будут использованы.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит отмене по представлению правительства Российской Федерации в случае отмены ограничительных мер, введенных Украиной в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации», — отметили в пресс-службе Кремля.

Напомним, в конце сентября Киев ввел санкции против ряда транспортных российских предприятий.