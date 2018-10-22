«Главное — безопасность ребенка»: Кержаков рассказал о разводе с женой

Москва, 22 октября. Известный российский футболист Александр Кержаков прокомментировал информацию о судебной тяжбе со своей женой — Миланой Тюльпановой.

Поводом для обращения в суд стало решение спортсмена забрать к себе детей. По словам Миланы, которая недавно завершила курс реабилитации от наркотической зависимости, Кержаков не дает ей видеться с сыном. Футболист со своей стороны заявляет, что не хочет подвергать своего ребенка опасности.

«Милана мне недавно сказала, что, если в ее жизни повторится ситуация с потерей близкого человека, она с большой долей вероятности снова будет употреблять наркотики. Как я могу после этого ей доверять? Для меня безопасность ребенка — самое главное», — отметил он.

Кержаков подчеркнул, что пытался преодолеть разногласия с женой во внесудебном порядке и договорился о встрече, чтобы спокойно обсудить сложившуюся ситуацию. Однако в последний момент Милана отказалась встречаться, сославшись на совет своего адвоката, пишет KP.ru.