Путин подписал указ об ответе России на санкции Украины
Москва, 22 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об экономических ответных мерах на антироссийские санкции Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Как говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Кремля, российскому правительству было дано поручение «определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц», а также «определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры».
Решение об ответных санкциях связано с введением Украиной ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц РФ, что является недружественными и противоречащими международному праву действиями. Кроме того, решение принято также и «в целях защиты национальных интересов».
Киев регулярно вводит санкции против российских компаний, обвиняя их в нарушении украинских законов. 27 сентября Украина ввела санкции против ряда российских предприятий.