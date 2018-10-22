Киев убивает страну своими решениями: эксперт объяснил повышение тарифов на газ

Москва, 22 октября. Проблемы украинской экономики связаны, прежде всего, с плачевным состоянием наукоемких и технологичных отраслей страны. Об этом заявил политолог и экономист Александр Дудчак, комментируя заявление премьера Украины Владимира Гройсмана о повышении тарифов на газ. Повышение цен на топливо политолог объяснил желанием Киева купить у США СПГ.

По словам эксперта, украинские власти уже «перестали удивлять». При этом совершенно неясно, куда делась так называемая «украинская добыча». Дудчак напомнил, как перед госпереворотом в 2014 году Арсений Яценюк заявлял, что «Украина сама себя обеспечивает газом», и обвинял власть в завышенных ценах на топливо. Теперь же Гройсман заявил, что Украина без кредита Международного валютного фонда не избежит дефолта и галопирующей инфляции. Именно этим украинские власти обосновывают свое решение о повышении цен на газ. По словам Дудчака, Киев убивает страну своими решениями.

«Галопирующая инфляция и прочие беды будут не из-за того, что МВФ откажет в «подачке», которая ничего не решает, а из-за того, что экономику довели «до ручки», — заявил Дудчак в комментарии RT.

Александр Дудчак считает «просто смешным» решение украинских властей о выплате дотаций гражданам, которые не имеют возможности оплачивать коммунальные услуги. Он отметил, что дотации способствуют развитию новых коррупционных схем в стране. Политолог считает, что цены на топливо будут повышать до такого уровня, чтобы «было рентабельно» покупать СПГ из США.

«Вместо того чтобы реально заниматься экономикой, Киев вынужден принимать странные, убивающие страну решения», — резюмировал Александр Дудчак.

Напомним, с ноября цены на газ на Украине вырастут на 23,5%. Соглашение о повышении тарифов было заключено между правительством страны и Международным валютным фондом. Отметим, что повышение цен на топливо являлось одним из обязательных условий МВФ для предоставления Киеву финансовой помощи. Владимир Гройсман, говоря о повышении тарифов, подчеркнул, что Киеву удалось «невероятными усилиями» договориться с делегацией Фонда о повышении цен на 23,5%, «а не на 60%».