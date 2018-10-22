Порошенко похвастался отремонтированными советскими «Ураганами», опубликовано видео

Киев, 22 октября. ВСУ получили партию отремонтированных 220-мм реактивных систем залпового огня «Ураган». Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил в Facebook.

Глава государства заявил, что за 20 секунд советская система «Ураган» способна выпустить 16 реактивных снарядов, которые могут поразить цель на расстоянии до 35 километров.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что ВСУ готовы «отразить агрессию с любого направления: с севера, с востока, из Крыма или Приднестровья». В Госдуме РФ, комментируя это высказывание, отметили, что, в случае нападения ВСУ на республики Донбасса или Россию, украинские силовики неизбежно «попадут в котел».

Зампред комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин в интервью Федеральному агентству новостей назвал Украину колонией США, объяснив, что наступление ВСУ может произойти только в том случае, если такой приказ отдадут в Вашингтоне.