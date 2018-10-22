Правозащитница назвала клип Oxxxymiron причиной трагедии в Керчи

Москва, 22 октября. Екатеринбургская активистка Евгения Чудновец назвала песню «Последний звонок» и клип известного рэп-исполнителя Oxxxymiron причиной трагедии в Керчи.

Правозащитница считает, что творчество Oxxxymiron провоцирует подростков на массовые убийства. По ее мнению, видеоролик к «Последнему звонку» должен быть незамедлительно удален из Интернета. С соответствующим обращением она обратилась к Роскомнадзору и уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой.

Видео представляет собой нарезку кадров из фильма эстонского режиссера Ильмара Раага «Класс». В картине рассказывается о двух подростках, которые терпели издевательства своих одноклассников. Позже они, не выдержав буллинга, пришли в столовую с оружием и открыли огонь по своим сверстникам. После чего подростки решили свести счеты с жизнью.

«Oxxxymiron — творческая личность. Но нужно соображать, что будет дальше после твоего такого творчества. Слова его песни пугают. Он говорит о каком-то личном джихаде, для него в порядке вещей застрелить девчонку за то, что она на SMS не ответила. Обида и злость какая-то говорит в человеке. Не надо ее дальше распространять, он прекрасно знает, какая аудитория его слушает. Это как заболевание», — цитирует «Ридус» Чудновец.

Отметим, что видео с нарезкой из фильма «Класс» на песню музыканта «Последний звонок» создано фанатами Oxxxymiron. Музыкант в своей композиции же заверил, что текст его песни не связан с эстонским фильмом — «спасибо классу».

Напомним, страшная трагедия в керченском колледже случилась 17 октября. 18-летний четверокурсник зашел в здание школы и стал расстреливать людей из ружья. После чего он свел счеты с жизнью. Всего погиб 21 человек, более 50 пострадали.