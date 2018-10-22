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В Сети появились шпионские фото «заряженной» Lada Vesta SW

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В Сети появились шпионские фото «заряженной» Lada Vesta SW

Москва, 22 октября. В Сети появились шпионские фотографии «заряженной» версии универсала Lada Vesta SW Sport компании «АвтоВАЗ». Снимок появился в группе «Lada Vesta Club» в соцсети «ВКонтакте».

От стандартного автомобиля спортивный универсал можно будет отличить по усиленным тормозным механизмам, спойлеру на двери багажного отделения, заниженному дорожному просвету, 17-дюймовым колесным дискам.

Предполагается, что универсал оснастят модернизированными системами впуска и выпуска, перенастроенной системой регулировки фаз газораспределения, усовершенствованной топливной системой с повышенным давлением, развивающим с новыми распредвалами с измененным профилем, модернизированным 1,8-литровым двигателем.

В Сети появились шпионские фото «заряженной» Lada Vesta SW

Напомним, ранее сообщалось, что компания «АвтоВАЗ» стала оснащать автомобили Lada новой системой дистанционного мониторинга и управления Lada Connect.

Автор: Тимур Румянцев
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