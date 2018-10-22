Мы обнулим их вложения: военный эксперт рассказал, чем Россия ответит на выход США из ДРСМД

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский заявил в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, что может только поаплодировать решению Дональда Трампа о выходе США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

«Потому что этот Договор сдох давным-давно. На практике — после 1991 года», — пояснил свои слова полковник запаса.

Он напомнил, в каких условиях заключался договор: когда в Западной Европе друг против друга были развернуты миллионные группировки войск, готовые немедленно приступить к боевым действиям. С одной стороны — НАТО, с другой — силы Варшавского договора, включая советские войска, расположенные в Германии.

«С тех пор Советский Союз развалился, Варшавский договор тоже развалился, те группы войск из Германии и других стран выведены, ликвидированы те классы вооружений, которые запретил этот договор (баллистические ракеты средней дальности наземного базирования и крылатые ракеты наземного базирования). Но гонка вооружений на этом не закончилась. Она просто переместилась в другие сферы — крылатых ракет воздушного и морского базирования», — заметил Виктор Мураховский.

Военный эксперт подчеркнул, что с тех пор технологии ушли далеко вперед, и сейчас крылатые ракеты морского и воздушного базирования являются повсеместным вооружением кораблей и самолетов США, Великобритании, Франции, Италии и так далее.

«Сейчас ответить симметрично на такое наращивание вооружений крылатых ракет и носителей в море и воздухе мы не можем. Мы просто разорим страну. Мы можем, выйдя из этого договора, развернуть свои комплексы и системы наземного базирования с баллистическими ракетами средней дальности. То есть это будет ассиметричный ответ, который намного дешевле того, что делают США», — сказал Виктор Мураховский.

Он подчеркнул, что такой ассиметричный ответ будет в духе ответа России на развертывание американских систем ПРО.