«Не хочешь платить? Объявим российским шпионом»: как СБУ вымогает деньги у бизнесменов

Бизнесмен Тимофей Нагорный должен был создать на территории Украины политическую партию якобы для продвижения российских интересов, с таким заявлением выступил глава управления СБУ Киева и области Олег Валендюк. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«По заданию кураторов ФСБ общественный деятель [Нагорный] должен создать и развить политическую партию для продвижения внешнеполитических интересов РФ, чтобы стать дестабилизирующим элементом ситуации на Украине. Эта структура должна была принять участие в выборах, лоббировать и отстаивать интересы РФ, препятствовать вступлению Украины в ЕС и НАТО, поднимать вопрос о предоставлении русскому языку статуса государственного языка в нашей стране», — отметил Валендюк.

На брифинге Службы безопасности Украины показали видеозапись, на которой Нагорный якобы рассказывает о его задержании и вербовке российскими спецслужбами в Москве. В СБУ сообщили, что разоблачить Нагорного удалось благодаря тому, что к правоохранителям обратился мужчина, которому предложили за 1 млн 100 тыс. евро закрыть уголовные дела против него в РФ. Одним из посредников должен был быть Нагорный.

СБУ — самая коррумпированная структура

Сенатор, член комитета по международным делам Олег Морозов прокомментировал ФАН заявление СБУ.

«В стране, претендующей на то, чтобы следовать принципам демократии, любая создаваемая партия должна оцениваться одним способом: законна она или нет. Даже если представить себе, что та или иная партия выступает за поддержку нормализации отношений с Россией, не припомню, чтобы на это был запрет в конституции или законах Украины. Все остальное — от лукавого и от ослепляющей ненависти», — пояснил Олег Морозов.

Бывший депутат одесского областного совета Алексей Албу в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что СБУ превратилась в обычных бандитов, вымогающих деньги у бизнесменов. Прогрессирующий кризис украинской экономики довел до разорения сотни успешных бизнесменов.

«Ни для кого не секрет, что Служба безопасности Украины, будучи одной из самых коррумпированных структур в стране, занимается крышеванием бизнеса. Так как из-за неблагоприятной экономической ситуации денежные потоки с каждым днем уменьшаются, сотрудникам данной спецслужбы приходится оказывать давление на бизнес все более изощренными способами. Обвинение бизнесменов в «работе на Кремль» является не чем иным, как «охотой на ведьм». Не хочешь платить? Объявим российским шпионом.

Таким образом, СБУ убивает одновременно нескольких зайцев. Во-первых, она обосновывает необходимость увеличения финансирования, ведь кругом одни шпионы. Во-вторых, обогащается за счет честных предпринимателей. В-третьих, СБУ уничтожает любые ростки инакомыслия», — заключил Алексей Албу.

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева в интервью ФАН заметила, что интерес к конфликту Украины с Россией совсем пропал.