Власти Соединенных Штатов нашли новую жертву для обвинений во «вмешательстве» в выборный процесс на территории США: на этот раз их выбор пал на главного бухгалтера Федерального агентства новостей Елену Хусяйнову.

Напомним: Елену Алексеевну обвинили в том, что она помогла американцам выбрать Дональда Трампа президентом в 2016 году. А чтобы освежить пластинку, заодно повесили на нее «вмешательство» в предстоящие ноябрьские выборы: 6 ноября будет переизбираться палата представителей, 35 сенаторов, а также 39 губернаторов штатов. В общем, событие по американским меркам масштабное, и, конечно, без русского бухгалтера было не обойтись.

Елену Хусяйнову, которая работает в ФАН с 2014 года, обвинили в том, что она вела активную деятельность в соцсетях, создавала паблики и адреса электронной почты, принимала участие в политических и около политических дискуссиях. Президент США Дональд Трамп вскоре заявил, что к его победе на выборах главный бухгалтер ФАН не имеет никакого отношения. Выступило с заявлением и министерство иностранных дел России, назвавшее обвинения в адрес Хусяйновой «постыдной кампанией».

Сама Елена Алексеевна так прокомментировала события последних дней:

«Уважаемые граждане России, Америки и всего мира. Меня зовут Елена Хусяйнова, я бухгалтер российского информационного портала Федеральное агентство новостей.

19 октября государственные чиновники США обвинили меня в заговоре против Америки. Государственные чиновники США утверждают, что это я выбрала Дональда Трампа американцам. Еще они говорят, что я выберу американцам депутатов в ноябре 2018 года. Что тут можно сказать? Я простая русская женщина, я работаю всю свою жизнь. Я знаю бухгалтерский учет, знаю, как управлять рыболовецким колхозом, знаю, как вырастить и воспитать детей. Я много чего знаю. Но вот английского языка, я, увы, не знаю. Поэтому я была потрясена, когда услышала, что это я, простой российский бухгалтер, выбрала американцам президента, и скоро буду выбирать им депутатов. Я была изумлена и потрясена, но потом мое сердце наполнилось гордостью. Оказывается, простая русская женщина может помочь гражданам сверхдержавы выбрать президента, стоит только этого пожелать. Ну что же. Дорогие граждане всего мира! Давайте все вместе поможем американскому народу выбрать таких политиков, которые вели бы себя на Земле по-человечески, вели бы нашу планету к миру и добру. Давайте вместе пожелаем Америке снова стать великой и мирной страной!»

Напомним, вскоре после завершения президентских выборов 2016 года США обвинили Россию во вмешательстве, а одним из подозреваемых стала компания Concord Management and Consulting. Расследование так называемого «российского дела» поручили специальному прокурору Роберту Мюллеру. Обвинения он предъявил по статьям «Сговор против США» и «Мошенничество» 13 россиянам и трем российским компаниям. В Москве неоднократно заявляли, что не вмешиваются во внутренние дела других стран, кстати, в отличие от западных государств.

Никаких доказательств вины россиян обвинение не предоставило, и, судя по всему, их единственной виной является национальность — русский. С Еленой Алексеевной Хусяйновой — аналогичная ситуация.

Кстати, ранее адвокат компании Concord Management and Consulting Эрик Дюбелье напоминал, что в США не существует закона, запрещающего вмешиваться в выборы. Также юрист выразил сомнения в правомочности действий специального прокурора Роберта Мюллера: дело в том, что в последние 30 лет Минюст США не создавал поста специального прокурора.