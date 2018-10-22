В Тунисе ликвидировали террориста в поясе шахида

Тунис, 22 октября. Террорист в поясе шахида ликвидирован в Тунисе. Никто из Нацгвардии страны при проведении операции не пострадал.

Как сообщает RT Online, ликвидация боевика была частью масштабной операции Департамента по борьбе с терроризмом Туниса.

«Боевик, который был ликвидирован в провинции Кассерин, участвовал в убийстве военных и взорвал газопровод», — сообщил представитель Национальной гвардии Туниса.

По его словам, боевик угрожал взорвать себя. На нем был пояс шахида. При ликвидации боевика никто из Нацгвардии страны не пострадал.

Отметим, Тунис продолжает переживать кризис, вызванный последствиями «Арабской весны» — волны протестов, прошедшей по региону в 2011 году. Из-за неспособности властей страны взять ситуацию под контроль, в стране ухудшилась криминогенная обстановка и вырос уровень террористической опасности.