Хотели донести правду: норвежскую делегацию раскритиковали за впечатления о Крыме

Симферополь, 22 октября. СМИ раскритиковали членов норвежской делегации после очередной поездки в Крым, на родине о них опубликовали статью «очернительского характера». Об этом сообщил председатель комитета по межнациональным отношениям госсовета Крыма Юрий Гемпель.

Визит делегации норвежской общественной организации «Народная дипломатия» прошел в начале октября. Как отмечал руководитель организации Хендрик Вебер, целью визита являлось стремление членов делегации донести правду о российском регионе до жителей Норвегии.

Однако на родине некоторые норвежские СМИ устроили травлю вернувшимся из Крыма членам делегации за их впечатления о положительной обстановке на полуострове, опубликованные в социальных сетях.

«Например, одна из крупных газет, Aftenposten, 8 октября 2018 года опубликовала большую статью с фотографиями делегации, когда они были у нас в Крыму. Статья очернительского характера», — цитирует Гемпеля ForPost.

Однако, отметил он, «к чести издания» в материале также приводились выдержки из интервью норвежской делегации, члены которой открыто рассказали о реальном положении дел в российском регионе. Рассказ народных дипломатов, подчеркнул Гемпель, вызвал большой интерес у населения страны, после чего выросло число желающих посетить Крым и увидеть все собственными глазами.

Гемпель также обратил внимание на то, что со стороны властей Норвегии не было высказано никакого давления на членов делегации.

Напомним, входившие в состав делегации из Норвегии общественники остались под хорошим впечатлением от российского региона, а также выразили желание вернуться на полуостров, где «безопасно и много возможностей для туризма и отдыха». Вебер назвал полуостров законной частью России. Норвежцы во время поездки заинтересовались крымской инфраструктурой и бизнес-проектами с иностранным участием.

В то же время власти Крыма в текущем и следующем году ожидают новые делегации общественных деятелей из Норвегии, которые также хотят узнать больше о республике и составить объективную картину.

Крым вошел в состав РФ демократическим путем в результате референдума, который прошел в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Большинство жителей полуострова проголосовало за присоединение Крыма к составу РФ. Севастополь стал городом федерального значения. Однако Украина по-прежнему считает республику своей, но «временно оккупированной» Россией территорией, и призывает страны Запада поддержать ее позицию, в связи с чем были введены антироссийские санкции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что для России данный вопрос о статусе Крыма закрыт окончательно.