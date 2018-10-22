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Роскомнадзор накажет СМИ за публикацию недостоверной информации о керченской трагедии

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Роскомнадзор накажет СМИ за публикацию недостоверной информации о керченской трагедии

Симферополь, 22 октября. Роскомнадзор накажет СМИ, которые публиковали недостоверную информацию о керченской трагедии, а также разглашали личные данные несовершеннолетних без разрешения родителей, заявил заместитель министра внутренней политики, информации и связи ведомства Вадим Первых.

Во время освещения трагедии в Керченском политехническом колледже многие СМИ нарушали закон, в частности публиковали данные несовершеннолетних, видео массового убийства, а также непроверенную информацию. Обо всех случаях Роскомнадзор был проинформирован.

«Все перед законом одинаковы, — констатировал он в эфире радио «Спутник в Крыму». — Есть вещи, которые публиковать нельзя».

«Кто недавно опубликовал видео, на котором запечатлено реальное убийство, получит предупреждение Роскомнадзора», — привел он пример.

Роскомнадзор накажет СМИ за публикацию недостоверной информации о керченской трагедии

Кроме того, наказание ждет и тех, кто нарушил объявленный траур, который включал ограничение развлекательных контента и мероприятий.

«Роскомнадзор в том числе следит за соблюдением требований проведения информационных мероприятий в день траура», — подтвердил он.

Напомним, 17 октября так называемый «керченский стрелок» Владислав Росляков, по версии следствия, расстрелял людей и устроил взрыв в колледже. В трагедии погибли 21 человек, десятки пострадали.

Автор: Катерина Иванова
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