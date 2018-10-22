Не все ангелы во плоти: в Киеве призвали готовиться к повторению керченской трагедии на Украине

Киев, 22 октября. На Украине существуют предпосылки к тому, что на сегодняшний день может произойдет трагедия, подобная стрельбе в политехническом колледже в Керчи. Об этом заявил экс-заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Ягун.

Он отметил, что в государствах, переживших боевые действия, живет большое количество граждан, испытывающих психологические проблемы из-за посттравматического синдрома. Ягун пообещал молиться, чтобы такая трагедия, как в Керчи, не произошла на Украине, пишет украинский «Апостроф».

«Необходимо понимать, что украинское общество сейчас изменилось. Существенное количество людей имеет опыт боевых действий, не все из них ангелы во плоти. Есть люди, у которых диагностирован посттравматический синдром, о котором в мире стало известно после Второй мировой войны», — предупредил Ягун и призвал украинские власти готовиться к повторению керченской трагедии.

При этом он добавил, что американские и израильские специалисты в течение долгого времени изучают этот синдром, но положительных подвижек в настоящее время нет.

Напомним, 17 октября студент четвертого курса политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в учреждении. В результате массовой бойни погиб, по последним данным, 21 человек. Более 50 пострадавших были доставлены в медицинские учреждение с различными травмами. Тело «керченского стрелка» было обнаружено на втором этаже техникума — возле библиотеки — с огневым ранением.

Изначально СК России возбудил уголовное дело по статье (теракт), но позже следствие переквалифицировало его на статью об убийстве двух или более лиц общеопасным способом.