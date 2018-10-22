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Собянин анонсировал создание стандарта благополучия московских пенсионеров

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Собянин анонсировал создание стандарта благополучия московских пенсионеров

Москва, 22 октября. Мэр российской столицы Сергей Собянин выступил с предложением о создании московского стандарта благополучия пенсионеров. Об этом он заявил, выступая в понедельник с ежегодным отчетом о деятельности правительства города в Московской городской думе.

По его словам, Московский стандарт благополучия пенсионеров — расширенная система гарантий старшему поколению — будет сформирован для того, чтобы жизнь старшего поколения москвичей была не просто долгой, но максимально здоровой, качественной и интересной.

Как отметил градоначальник, в стандарт благополучия пенсионеров будет включена качественная медпомощь: паллиативная помощь на последнем этапе жизни, медицинский патронаж для маломобильных москвичей, индивидуальное наблюдение в поликлиниках для пожилых пациентов с хроническими заболеваниями.

«Задача на ближайшие годы — обеспечить максимально полный охват нуждающихся и максимально качественное предоставление услуг», — сказал мэр. 

Собянин анонсировал создание стандарта благополучия московских пенсионеров

Напомним, ранее сообщалось, что российских предпенсионеров отправят на переобучение. Курсы будут длиться три месяца с отрывом от основной работы. 

Автор: Тимур Румянцев
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