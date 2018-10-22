Премьер Италии призвал вернуть Россию в G8

Рим, 22 октября. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о необходимости восстановить формат «большой восьмерки» и вернуть Россию за стол переговоров для решения совместного решения острых международных проблем.

«По моему мнению, необходимо двигаться в сторону восстановления формата «большой восьмерки», чтобы за столом переговоров был также Путин», — сказал Конте в ходе пресс-конференции.

По словам Конте, в рамках «восьмерки» необходимо рассмотреть мировые проблемы, которые в настоящей ситуации не нашли решения из-за того, что «за столом нет всех нас». Конте отметил, что Россия играет важную роль во всех мировых процессах, поэтому странам G7 нужно не только «уделять время своему огороду», но и стремиться к диалогу с Россией.

Первая поездка Конте в Москву в должности главы правительства Италии намечена на среду. Премьер-министр встретится с президентом России Владимиром Путиным и главой российского правительства Дмитрием Медведевым. Конте назвал предстоящую поездку важным шагом для Италии и отметил, что прежде с Путиным не встречался.