Патриарх Кирилл в выходные посетит Молдавию

Москва, 22 октября. Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл в конце текущей недели отправится в Молдавию. Он посетит города Комрат и Бельцы, рассказал пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

«27 и 28 октября Святейший патриарх Кирилл будет находиться в Молдавии. В этот раз местами посещения патриарха станут Гагаузия и Бельцы. Он впервые будет посещать эти две епархии Молдавской православной церкви», — сообщил Волков.

В субботу, 27 октября, на центральной площади Комрата пройдет молебен, после него патриарх Кирилл также пообщается с верующими.

Напомним, о визите предстоятеля РПЦ в Молдавию еще в сентябре рассказал президент страны Игорь Додон. Ранее глава Молдавии предложил провести в республике Всеправославный собор для обсуждения проблем, возникших у православного мира после решения Константинопольского патриархата по Украинской церкви.