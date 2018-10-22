Россия успешно конкурирует с Францией за влияние в ЦАР — эксперт

Москва, 22 октября. Россия опережает Францию в борьбе за влияние в Центральноафриканской республике (ЦАР). Об этом заявил военный обозреватель Леонид Нарсисян.

По его словам, Москва активно оказывает властям ЦАР официальную военную помощь, отправляя туда военных инструкторов. Эксперт подчеркнул, что пока не совсем понятно, чем обусловлен такой интерес к ЦАР со стороны России.

«Однако можно уже с уверенностью сказать, что Россия успешно конкурирует с Францией за влияние в этом регионе»,— заявил военный эксперт Regnum Леонид Нарсисян.

Напомним, что ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил, что Россия направит в ЦАР дополнительных военных инструкторов, если власти ЦАР отправят подобный запрос. Он подчеркнул, что Москва всегда откликается на пожелание властей Центральноафриканской республики по укреплению безопасности.

Ранее сенатор Франц Клинцевич в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что оказание помощи ЦАР свидетельствует о возвращении России в мировую политику.

В августе стало известно, что Россия и ЦАР подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве во время военно-технического форума «Армия-2018». В беседе с ФАН главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко предположил, что Россия может поставлять в ЦАР оружие.