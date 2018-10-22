«Нарушит военный баланс во всем мире»: российский политолог оценил угрозу выхода США из РСМД

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены внезапным желанием США выйти из Договора РСМД.

«Мы считаем, что намерение выйти из этого документа, конечно, вызывает обеспокоенность, ибо подобные шаги, будь они предприняты в реальности, сделают мир более опасным», — пояснил Песков.

Американский президент Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что Соединенные Штаты выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Кроме того, на встрече со своими сторонниками в Неваде он обвинил Россию в том, что она «долгие годы» нарушала соглашение, а также подверг критике Барака Обаму, заявив, что Вашингтон должен был разорвать договор раньше.

О том, что грозит международной безопасности после выхода США из РСМД, — в материале Федерального агентства новостей.

Политолог, доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин в разговоре с ФАН пояснил, к чему Трампу понадобилась такая спешка при выходе из соглашения. По мнению политолога, Вашингтон осознает опасность, вероятное развитие событий и неопределенность, которую может спровоцировать выход США из договора

«Если США действительно сделают такой шаг, это нарушит существующий международно-правовой баланс, а впоследствии и военный баланс между всеми странами мира. Это осознание их нисколько не останавливает, потому что Вашингтону абсолютно не нужно сохранять этот договор в действии. К этой новости нужно относиться, как к одному из реалистичных шагов, поэтому необходимо предпринимать действия на опережение по минимизации рисков, связанных с выходом Вашингтона из соглашения», — отметил собеседник агентства.

Политолог предположил, что США выйдут из соглашения не ранее 2020 года, однако спешка с заявлением об этом решении необходима Трампу, чтобы укрепить позиции на внутриполитической арене.

«Почему вдруг заявления звучат сейчас? Они связаны с внутриполитической борьбой в Соединенных Штатах — прежде всего, с предвыборным процессом в Конгрессе. Необходимо отвлекать внимание от назревшего не очень вовремя вопроса о противостоянии США и Саудовской Аравии. Трампу необходимо предпринимать шаги в отношении Эр-Рияда, а он не очень хочет. Нужен какой-то информационный фон, и вот в преддверии выборов, на фоне осложнения отношений с Саудовской Аравией, вдруг звучит заявление о прекращении участия в ДРСМД», — объяснил эксперт.

По словам эксперта, к заявлению Трампа «приложило руку» министерство обороны США, поскольку Пентагон очень не хочет в будущем сокращать военную программу.