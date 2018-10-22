Патриарх Варфоломей лично будет нести ответственность, если на Украине прольется кровь — РПЦ

Москва, 22 октября. Патриарх Константинопольский Варфоломей будет нести личную ответственность, если принятое им решение по украинской церкви спровоцирует всплеск насилия. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Александр Волков, отвечая на вопросы журналистов.

«Если хотя бы одна капля крови прольется на Украине, то вину и ответственность за эту каплю крови будет нести лично патриарх Константинопольский Варфоломей, который своими безрассудными и антиканоническими действиями ступил на путь поддержки раскольников», — отметил он.

Волков полагает, что патриарх Варфоломей войдет в историю не только, как человек, который поддержал раскольников, но и как тот, кто внес личный вклад в усугубление гражданского конфликта на Украине. По его словам, Русская православная церковь молится, чтобы удалось избежать новых жертв в соседней стране.

Напомним, что ранее патриарх Константинопольский Варфоломей заявил о запуске процедуры предоставления автокефалии непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата. РПЦ сразу заявила, что патриарх превысил полномочия, поэтому Москва не признает решение Константинополя. Решение о предоставлении автокефалии может быть принято только при участии всех поместных церквей, а не единолично.