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В РПЦ отреагировали на переход украинских священников под крыло раскольников

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В РПЦ отреагировали на переход украинских священников под крыло раскольников

Москва, 22 октября. Большинство духовенства УПЦ сохранит верность канонической церкви, речь может идти только о единичных случаях переходах к раскольникам, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

Кроме того, представитель РПЦ предупредил, что решение Константинополя может стать тяжелым для всего мирового православия и для украинских верующих. Кроме того, Волков подчеркнул, что ответственность за возможные страшные последствия раскола на Украине полностью лежит на патриархе константинопольском Варфоломее.

«Если хотя бы одна капля крови прольется на Украине, то вину и ответственность за эту каплю крови будет нести лично патриарх Константинопольский Варфоломей», — заявил он, напомнив, что именно Варфоломей «своими безрассудными и антиканоническими действиями» поддержал раскольников и усугубил гражданское противостояние на Украине.

Ранее украинский президент Петр Порошенко заявил, что на Украине нет и не будет государственной церкви, а также пообещал уважать выбор тех верующих, которые захотят «сохранить единство с РПЦ». По его словам, Киев не собирается никого не собирается «силой приглашать» в УПЦ КП.

Автор: Ярослава Замысловатова
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