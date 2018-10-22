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Бездомный выпил залпом три бутылки водки в астраханском магазине и умер

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Бездомный выпил залпом три бутылки водки в астраханском магазине и умер

Астрахань, 22 октября. Мужчина без определенного места жительства выпил в астраханском магазине три бутылки водки и скончался от интоксикации. По имеющимся данным, трагедия случилась на прошлой неделе в одном из супермаркетов Трусовского района.

Бездомный мужчина пришел в магазин и выпил залпом три бутылки водки по 0,25 литра, чтобы не платить. Однако охранники заметили его и задержали, пишет Deita.ru.

Когда служба охраны начала выводить мужчину из магазина, ему стало плохо, в результате он потерял сознание. Работники супермаркета вызвали сотрудников правоохранительных органов и медиков. Последние на месте констатировали смерть мужчины.

Отмечается, что документов у бездомного не было. В настоящее время полиция устанавливает личность погибшего.

Автор: Алексей Громов
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