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Сирия: в МИД РФ назвали дату встречи «астанинской тройки»

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Сирия: в МИД РФ назвали дату встречи «астанинской тройки»

Москва, 22 октября. Встреча «астанинской тройки» на уровне заместителей глав МИД России, Турции и Ирана состоится в Москве 23 октября. Об этом сообщили в Департаменте информации и печати МИД РФ.

«Такая встреча запланирована», — сообщил источник ТАСС.

Ранее стало известно, что 23 октября Москву посетит заместитель главы МИД Ирана Хосейн Ансари. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. По информации СМИ, Турцию на встрече представит заместитель иностранных дел страны Седат Онал.

Автор: Регина Пак
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