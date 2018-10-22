Милонов ответил Гройсману, приписавшему россиянам желание «создать усталость» от Украины

Действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил Россию в попытках «создать во всем мире усталость» от своей страны.

«Россияне хотят создать усталость от Украины во всем мире. У нас есть проблемы внутри, их надо решать — это очевидный факт. Но вместе с негативными явлениями у нас есть прогресс», — заявил глава украинского правительства.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал заявление Гройсмана. По словам российского парламентария, Гройсман занимается самовнушением.

«О наличии либо отсутствии прогресса нужно судить не с помощью самовнушения или самопиара. Отсутствие прогресса — это объективный показатель, о котором можно говорить, исходя из меняющейся ситуации в стране. К сожалению, господину Гройcману приходится с помощью гипноза убеждать всех, что ситуация поменялась. Ситуация действительно меняется: из стадии резкого сезонного обострения перетекает в хроническую и затяжную», — говорит депутат Госдумы.

По словам парламентария, именно Киев «бегает по чужим квартирам и клянчит деньги», а не Москва. Он также обратил внимание на негативные тенденции, которые наблюдаются в украинской экономике. Несмотря на финансовую помощь со стороны стран Запада, Киев не смог ей эффективно воспользоваться и продолжает зависеть от внешних источников финансирования.

«Украина вечно клянчит, это — отражение сознания современного украинца: лично прийти, встать на колени, пожаловаться, поклянчить. Гройсман несколько дискредитирует статус украинца, потому что, если взглянуть на действующее украинское руководство, можно сделать вывод, что Украина — нежизнеспособное государство. Им помогали несколько лет: и субсидиями, и черным налом, да как угодно. Но в этой стране ничего не меняется. Усталость вызывает господин Гройсман, который в очередной раз вместе со своими коллегами клянчит деньги», — резюмировал Виталий Милонов.

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал три источника коррупции в стране. По мнению руководителя правоохрательной структуры, это чрезмерный государственный сектор, таможня и сфера выдачи лицензий на природные богатства.