Киев, 22 октября. Украинский президент Петр Порошенко обратился к правительству страны с требованием защитить малоимущие слои населения от роста тарифов. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

«Мы должны защитить людей, расширить программу субсидий, чтобы от роста тарифов не пострадали наименее защищенные слои населения», — написал Порошенко.

Президент Украины заявил, что нужно увеличить количество выделяемых средств для выполнения программы субсидий.

19 октября украинское правительство подняло цену на газ на 23,5%. Новые цены будут действовать с начала ноября. В беседе с Федеральным агентством новостей сопредседатель киевского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич пояснил, что увеличение цены на газ связано с диктатом западных кредиторов.

Ранее МВФ называл главным условием предоставления кредитов Украине повышение цен на газ для населения.

Отметим, что на Украине повышение цен на газ называют «террором и геноцидом». Лидер партии «Украинский выбор» Виктор Медведчук призвал правительство страны уйти в отставку. По его словам, цинизм власти не знает придела. Он подчеркнул, что население страны из-за цен на газ «не живет, а выживает».