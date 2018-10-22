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«Шекспировские страсти»: Соловьев назвал причину любви россиян к политическим ток-шоу

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«Шекспировские страсти»: Соловьев назвал причину любви россиян к политическим ток-шоу

Москва, 22 октября. Телеведущий Владимир Соловьев считает, что политические ток-шоу популярны в России из-за общего интереса к политике. По словам Соловьева, россияне всегда следят за внешней политикой, однако катализатором интереса можно считать события 2014 года на Украине.

«Это, на мой взгляд, связано с тем, что политика, если угодно, это чистое выражение шекспировских страстей. Некий такой чистый жанр, где появляются свои герои, кумиры, в том числе среди гостей программы», — рассказал Соловьев в комментарии «Ридусу».

Россияне интересуются не только политикой в пределах страны, но и международным положением дел, отсюда возникает и интерес к обсуждению вопросов политики. Кризис на Украине, несомненно, сформировал высокий спрос на политический контент.

Напомним, Соловьев возглавил список самых авторитетных журналистов России, опередив Андрея Малахова и Владимира Познера. По мнению Соловьева, популярность журналистов ВГТРК вызвано народным доверием.

Автор: Софья Куликова
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