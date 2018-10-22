Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Опубликовано видео с места гибели попавшего под танк каскадера

34
0 Оставить комментарий

Опубликовано видео с места гибели попавшего под танк каскадера

Москва, 22 октября. Следственный комитет РФ опубликовал видео с места гибели каскадера в Калужской области, мужчина, напомним, попал под танк.

На ролике видно, как следователи внимательно изучают место ЧП, измеряя расстояние между танками, которые были задействованы в съемках фильма «Ильинские рубежи».

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей писало, что при выполнении опасного трюка под танк попал каскадер Олег Шелкин 1987 года рождения. Картина «Ильинские рубежи» посвящена обороне Москвы в годы Великой Отечественной войны.   

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое