Опубликовано видео с места гибели попавшего под танк каскадера

Москва, 22 октября. Следственный комитет РФ опубликовал видео с места гибели каскадера в Калужской области, мужчина, напомним, попал под танк.

На ролике видно, как следователи внимательно изучают место ЧП, измеряя расстояние между танками, которые были задействованы в съемках фильма «Ильинские рубежи».

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей писало, что при выполнении опасного трюка под танк попал каскадер Олег Шелкин 1987 года рождения. Картина «Ильинские рубежи» посвящена обороне Москвы в годы Великой Отечественной войны.