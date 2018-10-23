Сирия: власти восстанавливают университет Хасаки после освобождения от терроризма

Дамаск, 23 октября. Управление университета Аль-Фурат в сирийской провинции Хасака завершило 60% работ по восстановлению факультетов, пострадавших от действий террористических группировок. Благодаря усилиям сирийской правительственной армии и ее союзников сотрудники и учащиеся университета смогли вернуться к нормальной жизни. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Сейчас студенты сирийского вуза могут спокойно сдавать экзамены, которые были отложены из-за сложившейся в провинции ситуации. В частности, в данный момент преподавательских состав университета проводит сессию у учащихся факультетов экономики, искусств и образования.

В интервью корреспонденту ФАН сирийский инженер Амер Бакроа, участвовавший в восстановлении университета, рассказал о процессе работы.

«Я — инженер Амер Баркоа, руководитель инженерного офиса университета Аль-Фурат в провинции Хасака. После усилий САА и освобождению Сирии, у нас начались работы по восстановлению во всех провинциях САР. Сейчас мы находимся в провинции Хасака, где начался ремонт всех институтов и зданий университета. Эти работы ведутся еще с начала 2018 года. Мы уже восстановили несколько факультетов и теперь подписали контракт с военно-жилищном учреждением для восстановления здания факультета искусств. Контракт подписан на 4 месяца на сумму 122 млн сирийских лир. Также есть контракт с главной строительной компанией для восстановления университетского городка. Срок этого контракта — 3 месяца».

Всего на ремонт Аль-Фурата было выделено 122 миллиона сирийский фунтов. Ожидается, что полное восстановление здания университета будет завершено к концу 2018 года.

Не так давно курдские формирования попытались закрыть университет. К счастью, им это сделать не удалось. После народного давления на курдское руководство Аль-Фурат был снова открыт для студентов.