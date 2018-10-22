Горки, 22 октября. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев подписал Концепцию подготовки спортивного резерва до 2025 года. Об этом сообщил сам премьер-министр.

По его словам, суть документа заключается в выстраивании прозрачной системы отбора юных спортсменов. Кроме того, в Концепции установлены критерии для спортшкол, заложены обновленные профессиональные стандарты для тренерской работы, пояснил Медведев.

Ранее глава кабмина поручил предусмотреть полную или частичную компенсацию расходов региональных бюджетов, которые возникают при исполнении федеральных законов.

Напомним, 10 октября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вопрос физической культуры и спорта является одним из наиболее приоритетных для России.