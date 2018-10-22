Патрушев и Болтон обсуждают сотрудничество в сфере международной безопасности

Москва, 22 октября. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев и помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон обсуждают на встрече в российской столице широкий спектр вопросов международной безопасности, а также сотрудничество Москвы и Вашингтона в данной отрасли. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин.

«Патрушев и Болтон на встрече в Москве обсуждают широкий круг вопросов международной безопасности и российско-американского сотрудничества в сфере безопасности», — указал он.

На минувшей неделе в Совбезе России сообщали, что в Москве идет активная подготовка к встрече Патрушева с Болтоном. Сам советник главы Белого дома заявлял, что своей ключевой задачей встречи с главой Совбеза РФ считает возможность продолжения диалога российского лидера Владимира Путина и хозяина Белого дома Дональда Трампа, начатого ими в финской столице 16 июля этого года.