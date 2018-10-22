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Аниту Цой оперируют в Москве

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Аниту Цой оперируют в Москве

Москва, 22 октября. Певице Аните Цой проводят операцию в московской больнице. Об этом заявили в пресс-службе исполнительницы.

Заслуженная артистка России Анита Цой почувствовала себя плохо в воскресенье. В сопровождении медиков она вылетела из Краснодара в Москву, прервав гастрольный тур.

«Анита находится в московской больнице, в данный момент ей делают операцию», — рассказали журналистам РИА Новости в пресс-службе певицы.

По словам концертного директора певицы Дмитрия Бушуева, у Аниты Цой произошло обострении желчнокаменной болезни.

Ранее певица уже переносила операцию по удалению камня из желчного пузыря две недели назад. Врачи рекомендовали ей отменить гастрольный тур, однако Цой выступила в Алматы, Астане,Тюмени и Екатеринбурге.

Автор: Денис Коробейников
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