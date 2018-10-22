Донецк, 22 октября. Мирный житель был ранен во время потасовки украинских военных в Марьинке под Донецком. Об этом сообщил руководитель пресс-службы управления Народной милиции Донецкой народной республики Дании Безсонов.

По его словам, мужчина 1978 года рождения получил огнестрельное ранение ноги.

«Он стал жертвой пьяных разборок между украинскими оккупантами возле продуктового магазина», — заявил Безсонов.

При этом он отметил, что за прошедшие сутки сотрудники украинской военной службы правопорядка задержали четырех боевиков Вооруженных сил Украины, которые были в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Напомним, Киев в 2014 году развернул военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о своей независимости, не приняв государственного переворота в стране. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали свыше 10 тысяч человек.

Ранее стало известно о других инцидентах в рядах ВСУ. Так, украинский силовик во время возникшего конфликта открыл огонь по сослуживцам, в результате чего были ранены двое военнослужащих.