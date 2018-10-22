РПЦ назвала условия восстановления связей с Константинополем

Москва, 22 октября. Русская православная церковь потребовала извинения от Константинополя за нанесенный всему православию ущерб, заявил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

По словам Волкова, «этот путь может быстро завершить» в случае признания Константинополем ошибки в своих действиях и извинения перед РПЦ. В РПЦ выразили надежду, что Константинополь встанет на путь диалога по Украине.

На пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», пресс-секретарь уточнил, что Константинополь должен извиниться за те действия, которые нанесли «существенный ущерб и всему мировому православию, и будущему православия на украинской земле».

Кроме того, в РПЦ назвали осознание ошибочности своих действий Константинопольским патриархатом и принесение извинений единственным путем начала диалога.

Как ранее писала «Газета.ru», Константинополь заявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии церкви Украины. После этого в РПЦ решили прекратить евхаристическое общение с Константинополем. При этом Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ.