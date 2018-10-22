Сирия: МИД Казахстана прокомментировал отставку де Мистуры с поста спецпосланника ООН

Астана, 22 октября. Отставка Стаффана де Мистуры с поста специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии не отразится на процессе урегулирования ситуации в САР. Об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Он отметил, что в сирийском урегулировании принимают участие разные стороны, в том числе страны-гаранты.

«Не думаю, что это (отставка — Прим. ред.) отразится. Потому что, как он заявил, он отработал весь свой срок», — сказал Айбек Смадияров.

Он отметил, что уход Стаффана де Мистуры с поста спецпосланника ООН по Сирии является «нормальным процессом» в стенах организации. Айбек Смадияров также сообщил, что не располагает информацией о встрече де Мистуры с представителями стран-гарантов сирийского процесса: РФ, Ирана и Турции.

Напомним, посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что оставит свою должность. Он занимал пост на протяжении четырех лет. О том, кто станет его преемником на должности, пока неизвестно.