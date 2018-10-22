Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Это очень страшно: в Госдуме назвали выход США из РСМД откатом к 20-м годам прошлого века

122
0 Оставить комментарий

Это очень страшно: в Госдуме назвали выход США из РСМД откатом к 20-м годам прошлого века

Американский президент Дональд Трамп заявил накануне, что США намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поскольку Россия, по его словам, не соблюдает условия документа.

В Москве резко осудили это решение. В частности, по мнению депутата Госдумы Алексея Журавлева, выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) — «это не просто опасно, а очень опасно».

«Это откат даже не к 1980-м годам, когда там стояли Pershing-2, а у нас — SS-20, стояли друг напротив друга, и у каждого был палец на кнопке, потому что подлетное время очень короткое, ПВО была не очень сильно развита, и уничтожение было бы 100-процентным.

Это откат к 20-м годам прошлого века, когда Россия вроде была признана, но считалась исчадием ада. И от войны нас спасла Великая депрессия, которая в Соединенных Штатах развернулась», — сказал российский парламентарий в студии программы «Время покажет» на Первом канале.

Это очень страшно: в Госдуме назвали выход США из РСМД откатом к 20-м годам прошлого века

Он напомнил, что 22 октября 1983 года в Европе прошел пробный протестный митинг против «Першингов» (американские твердотопливные двухступенчатые баллистические ракеты средней дальности мобильного базирования. — Прим. ФАН), которые стояли в Европе.

«Уже тогда понимали, что размещение там «Першингов», прежде всего, угрожает уничтожением европейцам, а не США. Поэтому здесь два аспекта. Если мы выходим из РСМД, то у нас достаточно технических возможностей, чтобы ответить. Но с точки зрения нагнетания военной истерии это, конечно, очень страшно. И к этому нельзя относиться спокойно», — считает Алексей Журавлев.

Он подчеркнул, что, выходя из РСМД, американцы стремятся реализовать свою новую ядерную доктрину, в которой прописана возможность превентивного ядерного удара.

Автор: Марина Степанова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое