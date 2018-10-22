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Путин обсудил с Козаком конкурентоспособность российского экспорта

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Путин обсудил с Козаком конкурентоспособность российского экспорта

Москва, 22 октября. Президент России Владимир Путин обсудил с вице-премьером Дмитрием Козаком возможность увеличения доли отечественной продукции, которая будет конкурентоспособна на мировых рынках.

По словам Козака, правительство широко использует проектный подход в реализации майского указа президента, что позволяет заранее планировать средства из бюджета, направляемые на поддержание экспорта. Также нововведения позволяют определить потенциальных участников проекта.

Особое значение, по мнению вице-премьера, играют промышленные субсидии, которые позволят более чем на 60% увеличить объемы производства продукции с высоким уровнем добавленной стоимости, конкурентоспособность и решить проблему импортозамещения. Значительную роль в реализации указа играет увеличение количества рабочих мест, в том числе высокооплачиваемых.

Автор: Софья Куликова
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