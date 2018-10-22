В Киеве предложили военный сценарий присоединения Крыма

Киев, 22 октября. Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова предложила рассмотреть военный, а не дипломатический сценарий присоединения Крыма к территории страны.

Джапарова предложила экспертам рассмотреть военную операцию по присоединению Крыма к России.

«Мне кажется, что кроме дипломатического сценария, мы должны также разрабатывать и, по крайней мере учитывать, и военный сценарий возвращения Крыма», — объявила она.

Она заявила, что сложно предугадать, как будет развиваться ситуации в России в дальнейшие годы, какие будут изменения на территории страны.

«Мне кажется, что варианты возвращения Крыма не только дипломатическим путем должны быть однозначно артикулированы в украинском обществе на уровне хотя бы экспертного сообщества», — выразила она мнение.

Напомним, жители Крыма отказались признать руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В 2014 году они провели референдум, на котором абсолютное большинство выступили за воссоединение с Россией. Власти Киева отказались признать это решение крымчан и объявили полуостров так называемой «временно оккупированной территорией».

Официальный Киев также заявлял, что, став российским, полуостров попал в международную изоляцию, однако его регулярно продолжают посещать иностранные делегации. Ранее глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель опроверг слухи о том, что иностранные делегации посещают полуостров на средства из бюджета региона.