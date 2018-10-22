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Врио главы Башкирии отправил в отставку восемь вице-премьеров

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Врио главы Башкирии отправил в отставку восемь вице-премьеров

Уфа, 22 октября. Восемь вице-премьеров правительства Башкортостана подали в отставку по собственному желанию. Об этом заявил врио главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании.

По словам Хабирова, чиновники приняли мужественное решение.

«Это показывает, что они зрелые руководители»,  — заявил Радий Хабиров.

Как сообщают «Аргументы и факты», со своих постов ушли вице-премьеры, отвечающие за строительство, охрану культурных ценностей, здравоохранение и другие сферы.

Напомним, 11 октября Путин назначил Радия Хабирова врио главы региона.

Автор: Денис Коробейников
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