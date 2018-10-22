Италия надеется, что Путин вернется за стол переговоров G7

Рим, 22 октября. Итальянские власти выступают за возвращение России в G7, считая Москву важным участником в процессе урегулирования глобальных проблем и кризисов. Об этом заявил в понедельник глава правительства Италии Джузеппе Конте в ходе пресс-конференции в Ассоциации иностранной прессы.

«Если президент РФ Владимир Путин вернется за стол переговоров G7, мы сможем решить международные проблемы, которые до сих пор не были решены», — подчеркнул он.

Что касается антироссийских санкций, Конте обратил внимание, что «на данный момент давал распоряжение поддерживать санкционный режим, поскольку его отмена увязана с выполнением минских соглашений».

Кроме того, он указал, что во время его поездки в российскую столицу 24 октября будут подписаны соглашения, укрепляющие двустороннее экономическое взаимодействие.

Группа семи (G7) — это объединение экономически развитых государств, в которое входит Британия, Германия, Италия, Канада, Соединенные Штаты, Франция и Япония. Ключевые цели — поиск решений глобальных политических и социальных проблем.