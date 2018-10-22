Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Uber может запустить службу доставки еды дронами

33
0 Оставить комментарий

Uber может запустить службу доставки еды дронами

Москва, 22 октября. Американская компания Uber Technologies может запустить сервис доставки еды при помощи дронов. На сайте компании появилась вакансия на позицию топ-менеджер департамента по разработке дронов, пишет Wall Street Journal.

Согласно информации на сайте компании, глава подразделения должен будет до 2021 года разработать функциональную часть проекта и запустить сервис сразу на нескольких рынках. Вакансию удалили после реакции WSJ.

Издание отмечает, что при разработке подобных сервисов компании придется согласовывать их с регуляторами, так как специалисты пока не разработали четких критериев для оценки безопасности дронов.

Компания начала тестировать доставку еды с помощью дронов в мае 2018 года в Сан-Диего. Тестирование проводилось в рамках американской программы развития летающих дронов, которую одобрил президент США Дональд Трамп.

Предыдущая программа испытаний Uber современных технологий закончилась трагедией. Как сообщает «Газета.ru», во время испытания беспилотного автомобиля в штате Аризона погиб человек. Компания возобновила испытания после небольшого перерыва.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое