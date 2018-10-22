Uber может запустить службу доставки еды дронами

Москва, 22 октября. Американская компания Uber Technologies может запустить сервис доставки еды при помощи дронов. На сайте компании появилась вакансия на позицию топ-менеджер департамента по разработке дронов, пишет Wall Street Journal.

Согласно информации на сайте компании, глава подразделения должен будет до 2021 года разработать функциональную часть проекта и запустить сервис сразу на нескольких рынках. Вакансию удалили после реакции WSJ.

Издание отмечает, что при разработке подобных сервисов компании придется согласовывать их с регуляторами, так как специалисты пока не разработали четких критериев для оценки безопасности дронов.

Компания начала тестировать доставку еды с помощью дронов в мае 2018 года в Сан-Диего. Тестирование проводилось в рамках американской программы развития летающих дронов, которую одобрил президент США Дональд Трамп.

Предыдущая программа испытаний Uber современных технологий закончилась трагедией. Как сообщает «Газета.ru», во время испытания беспилотного автомобиля в штате Аризона погиб человек. Компания возобновила испытания после небольшого перерыва.