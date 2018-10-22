Проверка систем С-400 и комплексов «Панцирь-С» стартовала под Саратовом

Самара, 22 октября. В Саратовской области началась итоговая проверка подразделений противовоздушной обороны ЦВО, оснащенных ракетными системами С-400 «Триумф» и комплексами «Панцирь-С». Об этом в понедельник информирует пресс-служба округа.

Во время главной в текущем году проверки военные отчитаются о знаниях, полученных в течение летнего и зимнего периодов обучения. Зенитчиков ожидают всевозможные экзамены, в том числе сдача нормативов по вождению боевых машин и стрельбе.

Тех военнослужащих, кто покажет отличные результаты, ждут премии и награды. Напомним, в июле Минобороны РФ сообщило о досрочном получении от «Алмаз-Антея» первого в текущем году полкового комплекта системы С-400.