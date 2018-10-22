Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Климкин заявил, что понимает желание США выйти из ДРСМД с Россией

470
0 Оставить комментарий

Климкин заявил, что понимает желание США выйти из ДРСМД с Россией

Киев, 22 октября. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что с пониманием относится к стремлению США выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), который ранее был заключен с Россией.

«России дают знать, что гибридное невыполнение ею собственных обязанностей больше не будет восприниматься как должное», — пишет он в Twitter.

Глава украинского МИД также добавил, что система глобальной стратегической безопасности должна быть «прозрачной, честной и эффективной».

Напомним, в субботу президент США Дональд Трамп сообщил о планах выйти из договора о РСМД из-за того, что Москва якобы нарушает договор. При этом обвинения американский политик не подкрепил какими-либо доказательствами.  Российская сторона в свою очередь заявила, что Вашингтон размывает основы договора. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, данный факт уже неоднократно был доказан на разных уровнях. Евросоюз призвал обе стороны сохранить ранее достигнутые договоренности и не выходить из соглашения.

Автор: Антон Соколов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое