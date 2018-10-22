Климкин заявил, что понимает желание США выйти из ДРСМД с Россией

Киев, 22 октября. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что с пониманием относится к стремлению США выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), который ранее был заключен с Россией.

«России дают знать, что гибридное невыполнение ею собственных обязанностей больше не будет восприниматься как должное», — пишет он в Twitter.

З розумінням ставлюся до наміру США вийти з договору про РСМД. Росії дають знати, що «гібридне» невиконання нею своїх зобов’язань не буде більше толеруватися. Архітектура стратегічної стабільності має бути прозорою, чесною та ефективною. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) October 22, 2018

Глава украинского МИД также добавил, что система глобальной стратегической безопасности должна быть «прозрачной, честной и эффективной».

Напомним, в субботу президент США Дональд Трамп сообщил о планах выйти из договора о РСМД из-за того, что Москва якобы нарушает договор. При этом обвинения американский политик не подкрепил какими-либо доказательствами. Российская сторона в свою очередь заявила, что Вашингтон размывает основы договора. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, данный факт уже неоднократно был доказан на разных уровнях. Евросоюз призвал обе стороны сохранить ранее достигнутые договоренности и не выходить из соглашения.