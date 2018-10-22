Курс евро упал ниже 75 рублей впервые с 8 августа

Москва, 22 октября. Курс евро к рублю на Мосбирже опустился ниже 75 рублей впервые с 8 августа этого года. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Согласно данным на 13.37 по московскому времени, курс европейской валюты к рублю снизился на 42 копейки.

Что касается курса доллара, то он по состоянию на то же время упал на 25 копеек и составил 65,24 рубля.

Ранее американский финансист Ульф Линдал заявил, что к 2024 году произойдет рекордное падение доллара. По его словам, американская валюта подешевеет на 40%.