Пропавший в Тунисе пожилой петербуржец скончался в отеле

Санкт-Петербург, 22 октября. Пенсионер из Петербурга, не выходивший на связь с родственниками почти месяц, скончался в гостинице в Тунисе. Соответствующую информацию передает 78.ru со ссылкой на слова заведующего консульским отделом посольства России в Тунисе Рашита Атаева.

По его словам, 90-летний пенсионер, который в качестве туриста прибыл в Тунис, скончался 28 сентября в городе Ясмин Хаммамет из-за сердечного приступа. В течение долго времени родственники и близкие не пытались искать пожилого человека.

«К сожалению, его никто не терял, к нам никто не обращался о поисках тела», — отметил Атаев, заявив, что тело пенсионера отправлено в Россию.

Также он подчеркнул, что, по информации консульского отдела, страховая компания находилась на связи с родственниками. В частности, ее представители общались с близкими для того, «чтобы указать необходимые реквизиты лица, которое будет получать в России тело и заниматься похоронами».