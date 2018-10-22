«Мы вместе в радости и горе»: Аксенов поблагодарил всех за помощь после трагедии в Керчи

Симферополь, 22 октября. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поблагодарил всех за помощь после произошедшей трагедии в керченском колледже, где студент четвертого курса устроил массовое убийство.

Как отметил Аксенов, его телефон не смолкал от звонков с предложениями помощи. Он поблагодарил чиновников правительства региона и города, медиков и правоохранителей, всех, кто сдавал кровь, кто пожертвовал средства в фонд помощи семьям погибших и пострадавших, простых керчан, оказывавших первую помощь, доставлявших раненых в больницы, уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову, главу Минпросвещения России Ольгу Васильеву и министра здравоохранения Веронику Скорцову за их помощь и присутствие в Керчи в первые дни после случившегося.

Он также поблагодарил «всех россиян, которые были с нами в это трагическое время».

«Мы единый народ, мы вместе в радости и горе, мы вместе навсегда», — написал Аксенов на своей странице в социальной сети Facebook.

17 октября 18-летний четверокурсник зашел в здание учебного заведения через черный ход, после чего принялся расстреливать людей из ружья, а также подорвал СВУ. Впоследствии «керченский стрелок» свел счеты с жизнью. Всего погиб 21 человек, более 50 пострадали.