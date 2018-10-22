Луганск, 22 октября. Боец Вооруженных сил Украины во время возникшего конфликта ранил двух сослуживцев из личного оружия. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко.

По его словам, между военнослужащими украинской армии разгорелся конфликт, во время которого один из бойцов схватился за автомат Калашникова АК74. Боевик наставил оружие на сослуживцев и открыл огонь. В результате потасовки двое силовиков получили ранения.

«Это произошло вследствие низкого морально-психологического состояния украинских оккупантов и грубого нарушения воинской дисциплины», – отметил Марочко.

Напомним, власти Украины начали военные действия против Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о своей независимости, не приняв государственного переворота в стране в 2014 году. В течение четырех лет войны в Донбассе неоднократно становилось известно о небоевых потерях ВСУ. Случались трагедии из-за неосторожного обращения с оружием, пьянства, конфликтов и употребления запрещенных наркотических веществ.

Ранее стало известно о других инцидентах в рядах ВСУ. Так, украинский силовик, вероятно, под воздействием запрещенных препаратов, расстрелял своих сослуживцев.