Источник оценил вероятность возвращения Карпина в «Спартак»

Москва, 22 октября. Московский «Спартак» не рассматривает кандидатуру Валерия Карпина на пост главного тренера команды. По информации Федерального агентства новостей, руководство красно-белых отказалось от обсуждения приглашения бывшего игрока, тренера и генерального директора «Спартака».

Карпин планирует продолжить работу в «Ростове», который в настоящий момент находится в турнирной таблице чемпионата страны выше москвичей, отмечают источники. Напомним, утром в понедельник главный тренер «Спартака» Массимо Каррера был отправлен в отставку после поражения от тульского «Арсенала» со счетом 2:3.

Поводом для увольнения итальянца стали неудовлетворительные результаты команды. В сезоне 2016/17 «Спартак» под руководством Карреры впервые за 16 лет выиграл чемпионат страны. После отставки исполняющим обязанности главного тренера назначен испанский специалист Рауль Рианчо, пришедший в тренерский штаб Карреры минувшим летом. Ближайший матч «Спартак» проведет против шотландского «Рейнджерс» в рамках группового этапа Лиги Европы. Сообщается, что отчисленные Каррерой полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко будут включены в заявку на матч.