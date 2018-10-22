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Донбасс: упавший с платформы танк раздавил бойца ВСУ и покалечил еще трех

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Донбасс: упавший с платформы танк раздавил бойца ВСУ и покалечил еще трех

Луганск, 22 октября. На подконтрольной ВСУ железнодорожной станции Рубежное в Донбассе произошло ЧП: при погрузке военной техники упал танк. Как сообщает Луганский информационный центр, многотонная машина придавила одного украинского военного, который скончался от полученных травм.

По словам официального представителя Народной милиции Луганской народной республики Андрея Марочко, инцидент произошел в минувшую пятницу, 19 ноября. Танк Т-72 упал с железнодорожной платформы. 

«Погиб один и получили травмы трое боевиков 53-й бригады», — сказал Марочко.

Напомним, ранее в ЛНР сообщили, что украинские военные стягивают танки и БМП к линии соприкосновения в Донбассе в районе населенного пункта Крымское. 

Автор: Тимур Румянцев
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